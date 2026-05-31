Росіяни збільшили інтенсивність атак в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля

Ворог застосовує КАБи для ударів по позиціях ЗСУ.

На південному напрямку фронту російські війська збільшують інтенсивність бойових дій. Найскладнішою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де окупанти намагаються досягти визначених командуванням цілей до кінця весни.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

За його словами, аналіз ситуації за останній тиждень свідчить про постійне зростання кількості атак з боку російських військ.

"За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення", – повідомив Волошин.

Речник зазначив, що окупаційні війська також значно активізували використання керованих авіаційних бомб, завдаючи ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах поблизу лінії фронту.

Крім того, російська армія продовжує штурмові дії в районах Воздвижівки, Гуляйпільського та Добропілля, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.