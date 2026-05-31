Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Bloomberg: ЄС хоче внести ще 20 танкерів тіньового флоту у новий пакет санкцій проти РФ

Також розглядаються обмеження проти російських банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств.

Євросоюз планує внести у новий, 21-й пакет санкцій проти Росії, ще 20 танкерів "тіньового флоту" РФ. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За даними джерел, серед запропонованих заходів – санкції проти ще близько 20 танкерів так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти в обхід санкцій.

Крім того, ЄС обговорює запровадження нових обмежень проти російських банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств, а також криптооператорів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити чинні санкції.

Окремо розглядається можливість поширення санкцій на судна, що перевозять скраплений природний газ, що ускладнить формування Росією "тіньового флоту" для експорту енергоресурсів.

Водночас, як зазначають співрозмовники, повна заборона морських перевезень російської нафти наразі малоймовірна через розбіжності між державами-членами ЄС та занепокоєння щодо стабільності на світових енергетичних ринках.

Також розглядаються торговельні обмеження на критично важливі мінерали, метали та руди, які використовуються в аерокосмічній галузі РФ та у виробництві дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

ЄС може запровадити експортний контроль для приблизно двох десятків компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за даними джерел, постачають Росії товари подвійного призначення.

За інформацією Bloomberg, Євросоюз планує завершити підготовку та офіційно представити новий пакет санкцій на початку червня.

