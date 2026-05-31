Bloomberg: ЄС хоче внести ще 20 танкерів тіньового флоту у новий пакет санкцій проти РФ

Також розглядаються обмеження проти російських банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств.

Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії

Євросоюз планує внести у новий, 21-й пакет санкцій проти Росії, ще 20 танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За даними джерел, серед запропонованих заходів – санкції проти ще близько 20 танкерів так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти в обхід санкцій.

Реклама

Крім того, ЄС обговорює запровадження нових обмежень проти російських банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств, а також криптооператорів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити чинні санкції.

Окремо розглядається можливість поширення санкцій на судна, що перевозять скраплений природний газ, що ускладнить формування Росією "тіньового флоту" для експорту енергоресурсів.

Читайте також Bloomberg: ЄС розглядає заморожування цінової стелі на нафту РФ через війну в Ірані

Водночас, як зазначають співрозмовники, повна заборона морських перевезень російської нафти наразі малоймовірна через розбіжності між державами-членами ЄС та занепокоєння щодо стабільності на світових енергетичних ринках.

Також розглядаються торговельні обмеження на критично важливі мінерали, метали та руди, які використовуються в аерокосмічній галузі РФ та у виробництві дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

ЄС може запровадити експортний контроль для приблизно двох десятків компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за даними джерел, постачають Росії товари подвійного призначення.

За інформацією Bloomberg, Євросоюз планує завершити підготовку та офіційно представити новий пакет санкцій на початку червня.