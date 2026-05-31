Axios: Трамп вимагає змін до угоди з Іраном щодо ядерної програми

Президент США Дональд Трамп під час засідання в Ситуаційній кімнаті Білого дому попросив внести низку змін до проєкту меморандуму про взаєморозуміння, який був попередньо погоджений його посланцями з іранськими представниками.

Про це повідомляє Axios із посиланням на чиновника адміністрації Трампа та поінформованого співрозмовника.

За даними джерел, Трамп зацікавлений у досягненні угоди з Іраном і сподівається на її швидке укладення, однак прагне змінити низку ключових положень документа, зокрема тих, що стосуються ядерної програми Ірану.

У чинній версії меморандуму передбачено зобов’язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї, однак без додаткових конкретних поступок з боку Тегерана. Також документ містить 60-денне вікно для переговорів щодо ядерних зобов’язань Ірану та можливого послаблення санкцій США.

За словами співрозмовників, першочергово планувалося обговорення питань утилізації запасів збагаченого урану та обмеження подальшого збагачення. Саме ці положення Трамп попросив переглянути.

"Йдеться про конкретику щодо того, як США отримують цей матеріал і в які терміни", – сказав високопосадовець адміністрації, маючи на увазі збагачений уран.

Також, за інформацією джерел, президент США хоче змінити формулювання щодо можливого повторного відкриття Ормузької протоки.

Один із американських чиновників зазначив, що іранській стороні знадобиться близько трьох днів для відповіді на запропоновані зміни. При цьому він додав: "Вони буквально знаходяться в печерах і не користуються електронною поштою".