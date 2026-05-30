Світ

США заявили про удар по торговельному судну в Оманській затоці через спробу порушити блокаду портів Ірану

За даними командування, судно не виконало понад 20 попереджень американських сил про порушення блокади.

Оманська затока
Фото: Google Maps

Американські військові зупинили торговельне судно M/V Lian Star під прапором Гамбії, яке прямувало до іранського порту в Оманській затоці. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США CENTCOM.

За даними командування, судно перебувало в міжнародних водах і не виконало понад 20 попереджень американських сил про порушення блокади. Після цього американський літак випустив ракету Hellfire по машинному відділенню судна, вивівши його з ладу. CENTCOM заявило, що після удару Lian Star більше не рухається в напрямку Ірану.

Associated Press із посиланням на американського посадовця пише, що судно залишалося дрейфувати в Оманській затоці, а американські сили його не брали на абордаж.

За даними CENTCOM, це вже шосте судно, яке США зупинили в межах блокади. Ще 116 суден були перенаправлені. Блокада діє на тлі перемир’я з Іраном, яке, за повідомленням AP, залишається крихким.

