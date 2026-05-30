У Польщі вже підписали майже 30 оборонних контрактів у межах програми SAFE.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що НАТО має ставитися до погроз РФ серйозно.

Його цитує RMF24.

«Польща, країни Балтії, тепер Румунія. Російських провокацій стає дедалі більше. Учора колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усі в НАТО повинні нарешті почати серйозно ставитися до цих фактів і слів», – написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він повідомив, що лише сьогодні було підписано 29 контрактів на суму 79 мільярдів злотих у межах європейської програми SAFE для переозброєння Польщі. Усі контракти укладені у польських компаніях.

Серед закупівель – дрони Gladius, WARMATE, FlyEye та сучасні кораблі для збору й обробки геопросторових даних.Контракти уклали, зокрема, з компаніями Maskpol, Celtech, Jelcz, WB Group, Remontowa Shipbuilding, Rosomak, Filbico, APS, Radmor, Huta Stalowa Wola, Dezamet, Belma та Zakłady Mechaniczne w Tarnowie.

Учора заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував країни Європейського Союзу за, на його думку, пряму участь у війні проти Росії. Він заявив, що «цього вже ніхто не заперечує». Кремлівська пропаганда, яку поширюють російські ЗМІ, просуває тезу про те, що Україна є лише «проксі-силою», яка реалізує інтереси Заходу. За словами Медведєва, для Росії ця різниця не має жодного значення у військовому сенсі.