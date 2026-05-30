Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
ГоловнаСвіт

Туск заявив, що НАТО має ставитися до погроз РФ серйозно

У Польщі вже підписали майже 30 оборонних контрактів у межах програми SAFE. 

Туск заявив, що НАТО має ставитися до погроз РФ серйозно
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що НАТО має ставитися до погроз РФ серйозно.

Його цитує RMF24.

«Польща, країни Балтії, тепер Румунія. Російських провокацій стає дедалі більше. Учора колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усі в НАТО повинні нарешті почати серйозно ставитися до цих фактів і слів», – написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він повідомив, що лише сьогодні було підписано 29 контрактів на суму 79 мільярдів злотих у межах європейської програми SAFE для переозброєння Польщі. Усі контракти укладені у польських компаніях.

Серед закупівель – дрони Gladius, WARMATE, FlyEye та сучасні кораблі для збору й обробки геопросторових даних.Контракти уклали, зокрема, з компаніями Maskpol, Celtech, Jelcz, WB Group, Remontowa Shipbuilding, Rosomak, Filbico, APS, Radmor, Huta Stalowa Wola, Dezamet, Belma та Zakłady Mechaniczne w Tarnowie.

Учора заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував країни Європейського Союзу за, на його думку, пряму участь у війні проти Росії. Він заявив, що «цього вже ніхто не заперечує». Кремлівська пропаганда, яку поширюють російські ЗМІ, просуває тезу про те, що Україна є лише «проксі-силою», яка реалізує інтереси Заходу. За словами Медведєва, для Росії ця різниця не має жодного значення у військовому сенсі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies