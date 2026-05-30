Президент США Дональд Трамп пройшов черговий медичний огляд. Американський лідер – у відмінному стані здоров’я.

Як пише Reuters, про це йдеться у службовій записці його лікаря, оприлюдненій Білим домом.

У документі, що ґрунтується на результатах обстеження цього тижня, зазначається, що у 79-річного Трампа є «незначний набряк нижньої частини ніг» і «доброякісні» синці на руках.

«Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи хорошу роботу серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також загальний фізичний стан», – написав доктор Шон Барбабелла. Він додав, що Трамп «повністю здатний виконувати всі обов’язки головнокомандувача та глави держави».

Візит Трампа у вівторок до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда став уже третім за останні 13 місяців. За станом здоров’я президента уважно стежили після того, як протягом минулого року Білий дім був змушений пояснювати кілька проблем зі здоров’ям Трампа після появи фотографій із набряклими щиколотками, синцями на руках і плямистою шкірою на шиї.

Невдовзі після візиту Трамп заявив, що «все перевірили – ідеально».

У записці Барбабелли згадується «незначний набряк нижньої частини ніг … із покращенням порівняно з минулим роком», а також синці на руках, які описуються як «поширені», «доброякісні» та «пов’язані з незначним подразненням м’яких тканин через часті рукостискання на тлі прийому аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань».У документі не пояснюється причина лікування шкіри на шиї президента у березні та не вказується, чи проходив він повторне МРТ-обстеження, як це було у жовтні.

У записці також зазначено, що серце Трампа функціонує нормально, а «комплексне неврологічне обстеження продемонструвало нормальний психічний стан», включно з тестами на депресію та тривожність.

«Було надано профілактичні рекомендації, зокрема щодо дієти, прийому низьких доз аспірину, збільшення фізичної активності та подальшого зниження ваги», – йдеться у документі.

Згідно із запискою, зріст Трампа становить 190 см, а вага – 108 кг.

Трамп, якому в червні виповнюється 80 років і який став найстаршою людиною, що вступила на посаду президента США, часто позиціонує себе як більш енергійного та фізично витривалого, ніж його попередник-демократ Джо Байден. Байден залишив посаду торік у віці 82 років після численних запитань щодо його здатності виконувати обов’язки президента.