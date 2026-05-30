Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

У Канаді колишній кухар визнав провину у продажі через інтернет летальних речовин для бажаючих накласти на себе руки

Вирок йому мають оголосити у вересні.

У Канаді колишній кухар визнав провину у продажі через інтернет летальних речовин для бажаючих накласти на себе руки
Кеннет Ло (Kenneth Law)
Фото: Peel Regional Police

Канадець, якого звинувачували у продажі через інтернет летальних речовин людям, що використали їх для самогубства, у п’ятницю визнав провину в підбурюванні або сприянні самогубству, повідомляє CBS News.

Поліція в Канаді та інших країнах розслідувала понад 100 самогубств, які пов’язують із Ло. Обвинувачення в канадському суді стосуються 14 людей з Онтаріо віком від 16 до 36 років.

За даними канадської поліції, Ло використовував низку сайтів для реклами та продажу небезпечної речовини, яка може бути смертельною у разі вживання.

За даними поліції, Ло підозрюють у відправленні щонайменше 1200 посилок до понад 40 країн. Близько 160 із них, як стверджується, були надіслані на адреси в Канаді. Він перебуває під вартою з моменту арешту в його будинку в Міссіссозі, провінція Онтаріо, у травні 2023 року.

У Канаді закон забороняє радити людині вчинити самогубство, хоча з 2016 року в країні легалізоване асистоване самогубство для людей віком від 18 років. По таку допомогу може звернутися будь-який дорослий із серйозною хворобою, захворюванням або інвалідністю, але прохання має бути подане лікарю.

За урядовою статистикою, щороку близько 4500 людей у Канаді помирають внаслідок самогубства, а щодня понад 200 людей у країні здійснюють спробу самогубства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies