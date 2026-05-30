У Канаді колишній кухар визнав провину у продажі через інтернет летальних речовин для бажаючих накласти на себе руки

Канадець, якого звинувачували у продажі через інтернет летальних речовин людям, що використали їх для самогубства, у п’ятницю визнав провину в підбурюванні або сприянні самогубству, повідомляє CBS News.

Поліція в Канаді та інших країнах розслідувала понад 100 самогубств, які пов’язують із Ло. Обвинувачення в канадському суді стосуються 14 людей з Онтаріо віком від 16 до 36 років.

За даними канадської поліції, Ло використовував низку сайтів для реклами та продажу небезпечної речовини, яка може бути смертельною у разі вживання.

За даними поліції, Ло підозрюють у відправленні щонайменше 1200 посилок до понад 40 країн. Близько 160 із них, як стверджується, були надіслані на адреси в Канаді. Він перебуває під вартою з моменту арешту в його будинку в Міссіссозі, провінція Онтаріо, у травні 2023 року.

У Канаді закон забороняє радити людині вчинити самогубство, хоча з 2016 року в країні легалізоване асистоване самогубство для людей віком від 18 років. По таку допомогу може звернутися будь-який дорослий із серйозною хворобою, захворюванням або інвалідністю, але прохання має бути подане лікарю.

За урядовою статистикою, щороку близько 4500 людей у Канаді помирають внаслідок самогубства, а щодня понад 200 людей у країні здійснюють спробу самогубства.