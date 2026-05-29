Україна та Канада запускають проєкт з виробництва безпілотників

Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотних систем.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані Силам оборони України.

Відповідну домовленість підписали очільники Міністерств оборони двох країн.

В рамках угоди, створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

"Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій", - повідомили в українському Міноборони.

Там додали, що йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.