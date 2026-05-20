Паліса обговорив із представниками Lockheed Martin посилення підтримки та обслуговування українських F-16

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса обговорив з представниками Lockheed Martin посилення спроможностей F-16 для України, а також підтримку української авіації.
"Черговий раунд перемовин з Lockheed Martin. Обговорили посилення спроможностей F-16 для України, постачання запчастин, технічне обслуговування літаків та можливості подальшої підтримки української бойової авіації", – зазначає Паліса.
Він висловив сподівання щодо спільного пришвидшення процесів обслуговування вже наявних бортів та розширення технічної підтримки в умовах високої інтенсивності застосування авіації.
