Паліса обговорив із представниками Lockheed Martin посилення підтримки та обслуговування українських F-16

Також сторони обговорили можливості подальшої підтримки української авіації.

Павло Паліса і представники Lockheed Martin

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса обговорив з представниками Lockheed Martin посилення спроможностей F-16 для України, а також підтримку української авіації.

Про це Павло Паліса повідомив у Фейсбуці.

"Черговий раунд перемовин з Lockheed Martin. Обговорили посилення спроможностей F-16 для України, постачання запчастин, технічне обслуговування літаків та можливості подальшої підтримки української бойової авіації", – зазначає Паліса.

Він висловив сподівання щодо спільного пришвидшення процесів обслуговування вже наявних бортів та розширення технічної підтримки в умовах високої інтенсивності застосування авіації.