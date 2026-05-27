Китай оновлює найбільшу у світі систему спостереження за допомогою штучного інтелекту

Китай проводить масштабну модернізацію своєї системи спостереження, яка є найбільшою у світі.

Влада впроваджує передові технології штучного інтелекту, і вони дають змогу автоматично відстежувати переміщення людей, аналізувати їхню поведінку та в режимі реального часу прогнозувати можливі протести чи заворушення, передає Finacial Times.

Місцеві уряди по всій країні активно закуповують нові системи. Пекін також підштовхує поліцію до так званої «прогностичної поліцейської діяльності».

Нинішня китайська система спостереження створювалася близько десяти років тому. Попри свою масштабність вона застаріла: обладнання зносилося, програмне забезпечення є роздробленим, а функції ШІ — обмеженими. Попередні системи працювали по-іншому: вони фіксували те, що вже сталося, але не вміли розпізнавати наміри людей, які не перебувають під прямим наглядом.

Потребу в реформі загострили часті випадки спонтанного насильства на вулицях китайських міст останніми роками. Експерти пов'язують їх із кризою психічного здоров'я населення через слабку економіку та ковідні локдауни. Ці події показали межі можливостей старої техніки. У відповідь на це у 2024 році міністр громадської безпеки наказав поліції перейти на «прогностичний контроль» за допомогою штучного інтелекту.

За останні два роки китайські гіганти Hikvision та Huawei випустили нові камери та софт із комп'ютерним зором та великими мовними моделями. Вони працюють на потужніших чипах, які обробляють відео одразу на камері, не відправляючи його до центрального дата-центру. Це значно прискорює реакцію системи.

Нові технології мають такі можливості:

аналіз поведінки та автоматичні сповіщення: камери навчені самостійно фіксувати небезпечне водіння, підозріле скупчення людей, несанкціоноване проникнення на об'єкти або потенційні спроби самогубства (наприклад, якщо людина занадто довго ходить по мосту).

пошук за текстом (промптом): раніше поліцейським доводилося переглядати гігабайти відео вручну або завантажувати фотокартку для розпізнавання обличчя. Тепер оператор може просто ввести текст — наприклад, «жінка в червоному капелюсі» — і система сама миттєво знайде та видасть потрібні фрагменти. Камери також автоматично визначають стать людини, її статуру та одяг.

Перші нові системи встановлюють у густонаселених районах міст, а також біля військових об'єктів та урядових будівель.

Загалом витрати на модернізацію є скромнішими, ніж 10 років тому, коли на першу генерацію камер витратили близько 300 мільярдів юанів. Зараз бюджети проаналізованих тендерів становлять від 1 до 10 мільйонів юанів на район. Це свідчить про те, що влада просто додає нові ШІ-функції до старої інфраструктури, а не будує мережу з нуля.

Водночас правозахисники б'ють на сполох. Вони застерігають, що ШІ дає китайській владі безпрецедентну і тотальну владу для контролю за суспільством у масштабах усієї країни.

Раніше Китай уже використовував подібні системи для жорсткого нагляду за уйгурською меншиною в Сіньцзяні, хоча влада наголошує, що камери також допомагають швидше реагувати на пожежі, повені й покращують безпеку на дорогах.