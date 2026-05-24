Ракета SpaceX вибухнула в Індійському океані після тестового польоту

Компанія SpaceX здійснила новий випробувальний запуск надважкої ракети Starship у межах тестової місії з майданчика Starbase у Техасі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними компанії, ракета успішно вийшла на суборбітальну траєкторію та виконала частину запланованого польотного профілю. Однак на етапі повернення виникли технічні проблеми з роботою частини двигунів, що ускладнило контрольоване зниження.

У фінальній фазі Starship здійснив приводнення в Індійському океані. Після контакту з водою ракета перекинулася та вибухнула. У SpaceX зазначили, що така завершальна стадія була передбачена сценарієм випробувального польоту.

Запуск став черговим етапом у програмі тестування Starship, яку компанія розробляє для майбутніх місій на Місяць у межах програми NASA Artemis, а також для потенційних польотів на Марс.

Starship є надважкою транспортною системою нового покоління, яку NASA планує використовувати для висадки астронавтів на Місяць. За планами, програма місячних місій має бути реалізована до 2028 року на тлі змагання у космічній сфері, зокрема з Китаєм.

Крім місячних місій, у SpaceX розглядають можливість використання Starship як універсального транспортного засобу для міжпланетних польотів, а також як гіперзвукового транспорту для подорожей між містами на Землі менш ніж за годину.