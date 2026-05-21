Представники НАТО і військові на GLOBSEC: Захід має серйозно сприймати ядерні загрози Росії у космосі

Опоненти Росії не можуть дозволити собі такий блеф, вважають експерти.

Ймовірні розробки Росією ядерної зброї для розгортання в космосі вимагають максимальної уваги з боку Заходу, навіть якщо наразі точно невідомо, чи створює Москва бойовий заряд, чи розробляє ядерний двигун, чи просто здійснює психологічний тиск.

Про це заявили військові керівники та аналітики під час безпекового форуму GLOBSEC, передає Рolitico.

Так, командувач Космічних сил США в Європі та Африці бригадний генерал Джейкоб Міддлтон підкреслив, що в умовах масштабної війни для країни, яка бореться за виживання, «не існує зброї, яку б не виклали на стіл». Він зауважив, що ядерна зброя має стримувальний ефект лише тоді, коли загроза її застосування є реальною та переконливою.

Зі свого боку директор Центру передового досвіду НАТО з питань космосу Сільвен Дебарр підтвердив, що Росія дійсно може працювати над подібними технологіями. Водночас він попередив про катастрофічні наслідки такого кроку: ядерний вибух у космосі є неселективним — він не здатний розділяти цілі і миттєво знищить як супутники супротивників, так і апарати самої Росії чи нейтральних держав.

Учасники дискусії, зокрема, колишній голова Військового комітету НАТО генерал Стюарт Піч та експерти, наголосили, що через специфічний підхід Кремля до ескалації, Захід не може дозволити собі блефувати. Європа та США повинні мати власну «драбину реальних спроможностей» — дієві технологічні та військові інструменти, які існують фізично і можуть бути негайно застосовані у разі потреби.