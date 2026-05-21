​Естонія вручила ноту російському дипломату через кампанію дезінформації

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення ноти щодо кампанії дезінформації, спрямованої проти Естонії та інших країн Балтії.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті естонського МЗС.

У ноті наголошується, що Естонія рішуче засуджує кампанію дезінформації з боку Росії проти Естонії та інших країни Балтії, що триває, та вимагає від російської влади негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

"Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на цілі в Росії", – зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він зауважив, що повідомлення, у яких стверджується протилежне, є ще одним прикладом російської пропаганди.

Естонія та інші країни Балтії наголошують, що поява дронів у їхньому повітряному просторі є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України, і що Україна має повне право захищатися та завдавати ударів по російських військових об’єктах, що забезпечують функціонування її військової машини.