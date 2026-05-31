У Венесуелі опозиційний кандидат Гонсалес закликав до нових виборів

Він висловив свою підтримку лідерці опозиції та лауреатці Нобелівської премії миру Марії Коріні Мачадо.

У Венесуелі Едмундо Гонсалес, якого низка країна визнала переможцем виборів 2024 року, заявив про необхідність проведення нових виборів, пише DW.

Він висловив свою підтримку лідерці опозиції та лауреатці Нобелівської премії миру Марії Коріні Мачадо.

“Кілька днів тому в Панамі Марія Коріна Мачадо та демократичні сили Венесуели об'єдналися з єдиною метою: свобода Венесуели. Ми стоїмо разом, об'єднані одним шляхом до однієї долі”, – сказав Гонсалес.

Реклама

“Моє зобов'язання – зробити все, що в моїх силах, щоб забезпечити, щоб мандат став справжньою свободою, справжньою демократією”, – додав він.

Гонсалес сказав, що виборчий процес повинен мати “незалежних суддів”, політичний плюралізм, а також як національних, так і міжнародних спостерігачів. За його словами, настав час “створити умови для проведення президентських виборів, які слугуватимуть інструментом громадян для змін”.

El último presidente electo de Venezuela. Y precisamente por eso, hoy hablo de elecciones presidenciales, como un mandato. Así lo decidieron los venezolanos. pic.twitter.com/83sdmCmpNg — Edmundo González (@EdmundoGU) May 30, 2026

Мачадо в суботу назвала Гонсалеса “прикладом служіння та відданості батьківщині”.

Викраденого США у січні президента Ніколаса Мадуро замінила виконуюча обов'язки президента Делсі Родрігес, яка більш гнучка щодо вимог Вашингтона. Йдеться, зокрема, про покращення доступу американців до величезних запасів нафти Венесуели. Президент США Дональд Трамп наразі задоволений співпрацею Родрігес.