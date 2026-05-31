У небі над США вибухнув метеорит

Поблизу узбережжя американського штату Массачусетс у суботу, 30 травня, в атмосфері Землі вибухнув метеорит.

Про це повідомляє CBS News.

За інформацією свідків, вибух пролунав близько 14:11 за місцевим часом. Багато мешканців північного сходу США також бачили в небі яскраву вогняну кулю приблизно о 14:00.

Повідомлення про незвичне явище надходили одразу з кількох штатів, що дозволило науковцям відтворити приблизну траєкторію польоту небесного тіла через атмосферу Землі.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зафіксувало сигнал, який відповідає входженню метеорита в атмосферу саме в той час, коли очевидці повідомляли про вибух.

За попередніми оцінками, метеорит увійшов в атмосферу над узбережжям поблизу Бостона.

У NASA повідомили, що небесне тіло розпалося на фрагменти на висоті близько 64 кілометрів над північно-східною частиною Массачусетса та південно-східним Нью-Гемпширом.

"Схоже, що метеорит розпався на фрагменти на висоті 64 км над північно-східною частиною Массачусетса та південно-східним Нью-Гемпширом. Енергія, яка вивільнилася під час цього розпаду, відповідає приблизно 300 тоннам тротилу, що пояснює гучний звук", – розповіли у NASA.