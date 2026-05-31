Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Японії заперечив мілітаризм і розкритикував “величезний арсенал” Китаю

Речник оборонного відомства Китаю заявив раніше, що “сірий носоріг ремілітаризованої Японії набирає обертів”.

Міністр оборони Японії заперечив мілітаризм і розкритикував “величезний арсенал” Китаю
Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Японії спростував твердження Пекіна про те, що його країна вдається до “нового мілітаризму”.

Про це повідомляє BBC.

Сіндзіро Коїдзумі розкритикував Китай за військову експансію та відсутність прозорості.

Реклама

Під час оборонного саміту в Сінгапурі Коїдзумі заявив, що насправді саме Китай та його “величезний арсенал” зброї викликають “серйозне занепокоєння” у міжнародної спільноти.

Його зауваження були одними з найгостріших, які коли-небудь лунали з Токіо, у відповідь на неодноразову критику Китаєм нарощування військової сили Японією за часів прем’єр-міністерки Санае Такаїчі.

Між двома країнами існує давня історія напруженості, що виникла через вторгнення Японії до Китаю під час Другої світової війни.

Минулого тижня, за день до початку саміту в Сінгапурі, речник Міністерства оборони Китаю Цзян Бінь попередив, що “сірий носоріг ремілітаризованої Японії набирає обертів”, і закликав міжнародну спільноту “працювати разом, щоб стримати неомілітаризм Японії”.

  • Раніше Financial Times писав, що китайський лідер Сі Цзіньпін розкритикував прем'єрку Такаїчі за нарощування оборонного потенціалу країни.
  • Відносини між Пекіном і Токіо залишаються напруженими після того, як минулого року Такаїчі заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати розгортання Японією своїх військових сил.
  • Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про важливість зміцнення оборони острова Хоккайдо на тлі активності Росії.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies