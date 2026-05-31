Міністр оборони Японії заперечив мілітаризм і розкритикував “величезний арсенал” Китаю

Міністр оборони Японії спростував твердження Пекіна про те, що його країна вдається до “нового мілітаризму”.

Про це повідомляє BBC.

Сіндзіро Коїдзумі розкритикував Китай за військову експансію та відсутність прозорості.

Під час оборонного саміту в Сінгапурі Коїдзумі заявив, що насправді саме Китай та його “величезний арсенал” зброї викликають “серйозне занепокоєння” у міжнародної спільноти.

Його зауваження були одними з найгостріших, які коли-небудь лунали з Токіо, у відповідь на неодноразову критику Китаєм нарощування військової сили Японією за часів прем’єр-міністерки Санае Такаїчі.

Між двома країнами існує давня історія напруженості, що виникла через вторгнення Японії до Китаю під час Другої світової війни.

Минулого тижня, за день до початку саміту в Сінгапурі, речник Міністерства оборони Китаю Цзян Бінь попередив, що “сірий носоріг ремілітаризованої Японії набирає обертів”, і закликав міжнародну спільноту “працювати разом, щоб стримати неомілітаризм Японії”.