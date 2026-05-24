Японія стурбована зростанням військової активності Росії на Далекому Сході

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про важливість зміцнення оборони острова Хоккайдо на тлі активності Росії, передає NHK.

Коїдзумі візитував бази Сил самооборони на острові і там наголосив на необхідності підтримання надійної системи оборони.

Міністр оборони зазначив, що дії РФ у далекосхідному регіоні мають системний характер і викликають занепокоєння Токіо.

Коїдзумі сказав, що Росія продовжує активну військову діяльність у далекосхідному регіоні, включно з північними територіями. А в поєднанні з її взаємодією з Китаєм це викликає серйозне занепокоєння. «Навіть на тлі зростання важливості зміцнення оборони у південно-західному регіоні, Хоккайдо залишається критично важливою територією, тому вкрай важливо і надалі підтримувати тут бездоганну систему оборони», - підкреслив міністр.

Японія планує розмістити ракети великої дальності на базі острова. Ці системи хочуть використовувати для контрудару по базах інших країн у разі нападу на Японію.