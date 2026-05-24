Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСвіт

Японія стурбована зростанням військової активності Росії на Далекому Сході

Токіо хоче зміцнити оборону острова Хоккайдо.

Японія стурбована зростанням військової активності Росії на Далекому Сході
острів Хоккайдо, Японія
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про важливість зміцнення оборони острова Хоккайдо на тлі активності Росії, передає NHK.

Коїдзумі візитував бази Сил самооборони на острові і там наголосив на необхідності підтримання надійної системи оборони.

Міністр оборони зазначив, що дії РФ у далекосхідному регіоні мають системний характер і викликають занепокоєння Токіо.

Коїдзумі сказав, що Росія продовжує активну військову діяльність у далекосхідному регіоні, включно з північними територіями. А в поєднанні з її взаємодією з Китаєм це викликає серйозне занепокоєння. «Навіть на тлі зростання важливості зміцнення оборони у південно-західному регіоні, Хоккайдо залишається критично важливою територією, тому вкрай важливо і надалі підтримувати тут бездоганну систему оборони», - підкреслив міністр.

Японія планує розмістити ракети великої дальності на базі острова. Ці системи хочуть використовувати для контрудару по базах інших країн у разі нападу на Японію.

  • Як відомо, острів Хоккайдо розташований біля російського Сахаліну і Курильських островів.
  • Ця територія є джерелом напруженості між Японією та Росією.
  • Токіо оскаржує володіння Москвою чотирма південними Курильськими островами, найближче розташованими до Японії, це: Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряда островів Хабомаї. Росіяни вважають острови частиною Сахалінської області, японці – частиною префектури Хоккайдо.
  • Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Небезпечні Курильські острови: агресивна Росія, обурена Японія та інтереси України".
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies