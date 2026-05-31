Зеленський: Потрібна лише достатня підтримка захисту і тиск на Росію, щоб припинити удари по Україні

У Дніпрі триває ліквідація наслідків ранкового російського удару. Україні необхідна підтримка та посиленні захисту від ударів РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на складській будівлі терміналу "Нової пошти", також загорілися автомобілі. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно ліквідовують займання.

До гасіння пожежі залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Наразі, за попередніми даними, постраждалих немає.

"Ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", – заявив президент.