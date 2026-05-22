ГоловнаЕкономікаДержава

Паркувальний збір з початку року приніс місцевим бюджетам понад 73 млн грн

Надходження зросли на 12,3% порівняно з минулим роком.

Фото: Податкова служба

У січні – квітні 2026 року платники податків сплатили до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів, повідомляє Податкова служба.  

Надходження зросли на 12,3 % порівняно з минулим роком. Торік ця сума становила 65,5 млн грн.

Регіони-лідери за обсягами сплати збору:

  • Одеська область – 27,1 млн грн;
  • Львівська область – 19,5 млн грн;
  • Дніпропетровська область – 16,7 млн грн;
  • Івано-Франківська область – 3,8 млн грн.

“Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим”, – повідомляє Податкова служба.

Зазначається, що кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах, дозволяючи фінансувати благоустрій та покращувати дорожню інфраструктуру.

Ставки збору встановлюються рішеннями місцевих рад у розмірі до 0,075% мінімальної заробітної плати за 1 м2 площі земельної ділянки (у 2026 році – 6,49 грн за 1 м2).

