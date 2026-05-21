Ще один незалежний член наглядової ради "Енергоатома" подав у відставку

Французький експерт Бріс Боюон не може приділяти роботітой обсяг часу, який на цьому етапі потрібен компанії.

Французький експерт Бріс Боюон вийшов із наглядової ради компанії "Енергоатом".

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає кореспондент Lb.ua.

"Бріс Боюон не може приділяти роботі в Наглядовій раді "Енергоатому" той обсяг часу, який на цьому етапі потрібен компанії (фактично - у форматі повної зайнятості)", - зазначив Соболев...

Окремо міністр наголосив, що іноземні члени наглядової ради залишають посади не через фінансові суперечки або невиплату зарплат.

"Це не повязано з невиплатою зарплат чи іншими факторами", - пояснив Соболев.

Міністр висловив упевненість, що уряду вдасться знайти на заміну кандидатів достойного рівня, оскільки міжнародні фахівці й надалі активно звертаються та висловлюють готовність допомогти Україні.

Раніше ще один член Наглядової ради Патрік Фрагман подав заяву про припинення повноважень у зв’язку з переходом на нову роботу, що передбачає повну зайнятість.