Ще один незалежний член наглядової ради "Енергоатома" подав у відставку

Французький експерт Бріс Боюон вийшов із наглядової ради компанії "Енергоатом".
Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає кореспондент Lb.ua.
"Бріс Боюон не може приділяти роботі в Наглядовій раді "Енергоатому" той обсяг часу, який на цьому етапі потрібен компанії (фактично - у форматі повної зайнятості)", - зазначив Соболев...
Окремо міністр наголосив, що іноземні члени наглядової ради залишають посади не через фінансові суперечки або невиплату зарплат.
"Це не повязано з невиплатою зарплат чи іншими факторами", - пояснив Соболев.
Міністр висловив упевненість, що уряду вдасться знайти на заміну кандидатів достойного рівня, оскільки міжнародні фахівці й надалі активно звертаються та висловлюють готовність допомогти Україні.
Раніше ще один член Наглядової ради Патрік Фрагман подав заяву про припинення повноважень у зв’язку з переходом на нову роботу, що передбачає повну зайнятість.
- Як повідомлялося, 26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради "Енергоатома", на якому члени ради обрали керівний склад та визначили пріоритети роботи. Головою наглядової ради обрали Руміну Велші, а її заступником (віцеголовою) став Патрік Фрагман.