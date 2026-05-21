СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаЕкономікаДержава

Ще один незалежний член наглядової ради "Енергоатома" подав у відставку

Французький експерт Бріс Боюон не може приділяти роботітой обсяг часу, який на цьому етапі потрібен компанії. 

Ще один незалежний член наглядової ради "Енергоатома" подав у відставку
Фото: energoatom.com.ua

Французький експерт Бріс Боюон вийшов із наглядової ради компанії "Енергоатом"

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає кореспондент Lb.ua.

"Бріс Боюон не може приділяти роботі в Наглядовій раді "Енергоатому" той обсяг часу, який на цьому етапі потрібен компанії (фактично - у форматі повної зайнятості)", - зазначив Соболев...

Окремо міністр наголосив, що іноземні члени наглядової ради залишають посади не через фінансові суперечки або невиплату зарплат. 

"Це не повязано з невиплатою зарплат чи іншими факторами", - пояснив Соболев. 

Міністр висловив упевненість, що уряду вдасться знайти на заміну кандидатів достойного рівня, оскільки міжнародні фахівці й надалі активно звертаються та висловлюють готовність допомогти Україні.

Раніше ще один член Наглядової ради Патрік Фрагман подав заяву про припинення повноважень у зв’язку з переходом на нову роботу, що передбачає повну зайнятість. 

  • Як повідомлялося, 26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради "Енергоатома", на якому члени ради обрали керівний склад та визначили пріоритети роботи. Головою наглядової ради обрали Руміну Велші, а її заступником (віцеголовою) став Патрік Фрагман.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies