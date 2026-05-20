Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення $1,4 млрд з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

Ще один практичний результат у процесі стягнення коштів з Газпрому.

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення $1,4 млрд з "Газпрому" на користь "Нафтогазу"
Фото: oilreview.kiev.ua

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" дозволив примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення близько 1,4 млрд доларів із російського "Газпрому" на користь НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили у Нафтогазі.

Йдеться про перше публічно відоме рішення іноземного суду, який офіційно визнав арбітражне рішення та надав дозвіл на його примусове виконання проти Газпрому на території іншої держави.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що рішення суду в Казахстані є черговим кроком у процесі стягнення коштів із російської компанії.

"Рішення суду в Казахстані – це ще один практичний результат у процесі стягнення коштів з Газпрому. Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях", – зазначив Корецький.

У Нафтогазі також повідомили, що інтереси української компанії у провадженні на території Казахстану представляли юридичні фірми ADL Disputes та Wikborg Rein.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies