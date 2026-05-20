Ще один практичний результат у процесі стягнення коштів з Газпрому.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" дозволив примусове виконання арбітражного рішення щодо стягнення близько 1,4 млрд доларів із російського "Газпрому" на користь НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомили у Нафтогазі.

Йдеться про перше публічно відоме рішення іноземного суду, який офіційно визнав арбітражне рішення та надав дозвіл на його примусове виконання проти Газпрому на території іншої держави.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що рішення суду в Казахстані є черговим кроком у процесі стягнення коштів із російської компанії.

"Рішення суду в Казахстані – це ще один практичний результат у процесі стягнення коштів з Газпрому. Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях", – зазначив Корецький.

У Нафтогазі також повідомили, що інтереси української компанії у провадженні на території Казахстану представляли юридичні фірми ADL Disputes та Wikborg Rein.