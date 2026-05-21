Економіка • Держава

Цього року в Україні запрацює Національна система дослідників

2650 найкращих науковців отримуватимуть щомісячні стипендії.

Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео Володимира Зеленського

У 2026 році в Україні запрацює Національна система дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. 

Як розповів у телеграмі український президент Володимир Зеленський після зустрічі із науковцями, найкращі  отримуватимуть щомісячні стипендії. У Офісі президента пояснили, що результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів уже затвердив Кабінет Міністрів України. Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних. 2650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 000 грн протягом 2 років. Виплати розпочнуться в серпні. 

Зокрема, підтримка передбачена для молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Президент відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, «За заслуги» І–ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв ученим почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник освіти України».

Під час зустрічі обговорили розвиток систем захисту неба, особливо розробку сучасної ППО та, зокрема, антибалістики. Окремо йшлося про нові технології в космічній галузі й можливе долучення університетських розробок і студентських напрацювань до космічної програми держави. 

«Дякую за роботу, ідеї та втілені проєкти. Це допомагає Україні тримати фронт, оборонятися та рятувати життя. Поспілкувалися про найголовніші напрями, у яких потрібно розвиватись Україні. Також побачив нові українські розробки у сфері оборони та медицини», – зазначив він.

  • Восени минулого року Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством освіти та науки проєкт указу президента щодо збільшення грантів молодим ученим.
