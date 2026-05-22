Молочний сектор України отримав дорожню карту євроінтеграції до ринку ЄС

Документ має стати інструментом для підготовки галузі до повноцінної інтеграції в спільний ринок ЄС та посилення конкурентоспроможності української молочної продукції.

Українська молочна галузь отримала практичний план підготовки до роботи за правилами Європейського Союзу, повідомляє Мінекономіки.

У Києві презентували Дорожню карту інтеграції молочного сектору України до ЄС, яка визначає ключові етапи гармонізації українського законодавства, ветеринарних та фітосанітарних вимог, а також стандартів безпечності харчових продуктів із європейськими нормами.

Під час презентації заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголосив, що дорожня карта вже синхронізована з Національним планом адаптації законодавства до права ЄС та технічними бенчмарками Європейського Союзу. Її реалізація потребує постійної координації держави, бізнесу та профільних асоціацій.

«Дорожня карта – це вже практичний інструмент для роботи всієї галузі. Вона містить чіткі терміни, перелік нормативних змін і напрямів імплементації. Сьогодні більшість українських виробників молока та молочної продукції вже потенційно можуть бути частиною виробничих ланцюгів ЄС – як за якістю сировини, так і за якістю готової продукції. Наше завдання допомогти решті підприємств пройти цей шлях і забезпечити повне впровадження європейських стандартів», – зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, дорожня карта стане ключовим орієнтиром для роботи профільної робочої групи та забезпечить системний контроль за виконанням завдань у сфері адаптації законодавства до норм ЄС, впровадження ветеринарних і фітосанітарних вимог, а також стандартів безпечності харчових продуктів.