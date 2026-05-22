Через негоду без електропостачання залишається частина населених пунктів у трьох областях.

Унаслідок бойових дій та негоди є відключення світла у восьми областях.

Про це написала пресслужба Міненерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово, а енергетики посилено працюють.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 30 населених пунктів на Житомирщині, Київщині та Черкащині. Там теж відновлюють живлення.

Сьогодні обмеження електропостачання не буде. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Також українців закликають перенесли сьогодні активне енергоспоживання на денний час, із 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.