Відновлення дорожньої інфраструктури є критично важливим для забезпечення безперебійної логістики Сил оборони.

В Україні завершено першочергові ремонтні роботи на основних автомобільних магістралях національного та міжнародного значення. Загальний обсяг відремонтованого дорожнього полотна становить 14 млн м², що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, після зимового періоду дорожні служби оперативно ліквідували вибоїни та інші деформації покриття, забезпечивши відновлення проїзності ключових транспортних маршрутів.

В уряді наголошують, що відновлення дорожньої інфраструктури є критично важливим не лише для цивільного транспорту, а й для забезпечення безперебійної логістики Сил оборони та стабільного функціонування економіки.

Окрему увагу планується приділяти прифронтовим регіонам. Саме там надалі зосередять основні зусилля з ремонту автошляхів, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів.