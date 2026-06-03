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Свириденко: в Україні відремонтовано 14 млн м² доріг, це найбільший показник за час повномасштабної війни

Відновлення дорожньої інфраструктури є критично важливим для забезпечення безперебійної логістики Сил оборони.

Свириденко: в Україні відремонтовано 14 млн м² доріг, це найбільший показник за час повномасштабної війни
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

В Україні завершено першочергові ремонтні роботи на основних автомобільних магістралях національного та міжнародного значення. Загальний обсяг відремонтованого дорожнього полотна становить 14 млн м², що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, після зимового періоду дорожні служби оперативно ліквідували вибоїни та інші деформації покриття, забезпечивши відновлення проїзності ключових транспортних маршрутів.

В уряді наголошують, що відновлення дорожньої інфраструктури є критично важливим не лише для цивільного транспорту, а й для забезпечення безперебійної логістики Сил оборони та стабільного функціонування економіки.

Окрему увагу планується приділяти прифронтовим регіонам. Саме там надалі зосередять основні зусилля з ремонту автошляхів, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів.

  • З резервного фонду держбюджету виділили 3,5 млрд грн на ремонт і утримання місцевих доріг на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. 
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