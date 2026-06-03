НБУ: Інфляція в Україні пришвидшиться до кінця року

Із червня 2025 року до січня 2026 року інфляція в Україні знижувалася, проте згодом знову почала зростати.

Як повідомив Національний банк України, основними причинами цієї тенденції стали наслідки зимових російських атак на українську енергетику, а також спалах війни на Близькому Сході навесні 2026 року.

За даними НБУ, на розгортання інфляційних процесів вплинули такі ключові фактори:

зростання виробничих витрат: бізнес змушений підвищувати ціни на власну продукцію та послуги через подорожчання енергоресурсів, газу, пального, а також через збільшення витрат на оплату праці;

валютний фактор: на цінах позначилося послаблення курсу гривні, яке відбулося в попередні періоди.

Попри це, поточні темпи зростання споживчих цін залишаються помірними — у квітні інфляція становила 8,6% у річному вимірі. За прогнозами НБУ, через вплив дорожчих енергоносіїв до кінця року інфляція пришвидшиться до 9,4%, проте це зростання не буде стрімким.

У подальшому Нацбанк очікує повернення інфляції до зниження. Цьому мають сприяти поступове зниження світових цін на енергоресурси (у разі деескалації чи завершення війни на Близькому Сході), а також збільшення обсягів внутрішнього врожаю, що знизить ціни на продовольчі товари.

Зі свого боку НБУ планує протидіяти ціновому тиску, зокрема шляхом згладжування надмірних курсових коливань на валютному ринку. Згідно з базовим прогнозом регулятора, такий комплекс факторів дозволить знизити інфляцію до 6,5% у 2027 році, а у 2028 році — повернути її до цільового показника НБУ у 5%.