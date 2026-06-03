Шмигаль обговорив з міністром енергетики Азербайджану розширення маршрутів постачання енергоносіїв

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів переговори з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим щодо розвитку маршрутів транспортування енергоносіїв до країн ЄС із використанням української інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у сфері енергетичного співробітництва.

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Шмигаль наголосив на важливості вже реалізованих проєктів і підкреслив значення Трансбалканського маршруту.

"Перша тестова поставка азербайджанського газу до України минулого року підтвердила практичний потенціал Трансбалканського маршруту та його важливість для регіональної енергетичної безпеки. Зацікавлені у розширенні довгострокового партнерства", – наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі також обговорювалися питання відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. За словами сторін, азербайджанський бізнес готовий інвестувати в українські проєкти, а Україна – підтримувати реалізацію таких ініціатив.

Окремо Шмигаль подякував Азербайджану за гуманітарну підтримку.

"Україна високо цінує підтримку Азербайджану в оздоровленні дітей українських захисників", – зазначив він.

Також сторони обговорили можливість розширення відповідної програми.

"Домовилися з паном Шахбазовим як співголови міжурядової комісії провести її засідання восени цього року в Україні. Серед питань – розвиток паромних перевезень, розширення торгівлі продуктами харчування, співпраця у сфері освіти та науки, спільний розвиток інновацій та технологій", – додав Шмигаль.

Україна також подякувала Азербайджану за послідовну підтримку енергетичного сектору, зокрема за надання трансформаторів і гуманітарної допомоги, що допомогло зміцнити енергосистему в умовах російських атак.