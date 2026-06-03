На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси

Аеророзвідка задокументувала удар по житлових кварталах міста.

Росіяни застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси
Росіяни застосували по Костянтинівці фосфорні боєприпаси
Фото: скріншот з відео

Російські війська вкотре застосували заборонені фосфорні боєприпаси по Костянтинівці Донецької області. 

Факт використання такої зброї зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак".

Як повідомляється, на відео, знятому оператором БпЛА з позивним "Аврора", видно падіння десятків палаючих елементів боєприпасу на житлові квартали міста.

Білий фосфор, який використовується в таких боєприпасах, спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для цивільного населення.

У підрозділі наголошують, що подібні дії можуть кваліфікуватися як воєнний злочин, оскільки використання фосфорних боєприпасів у районах щільної житлової забудови заборонене міжнародним гуманітарним правом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies