Російські війська вкотре застосували заборонені фосфорні боєприпаси по Костянтинівці Донецької області.

Факт використання такої зброї зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак".

Як повідомляється, на відео, знятому оператором БпЛА з позивним "Аврора", видно падіння десятків палаючих елементів боєприпасу на житлові квартали міста.

Білий фосфор, який використовується в таких боєприпасах, спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для цивільного населення.

У підрозділі наголошують, що подібні дії можуть кваліфікуватися як воєнний злочин, оскільки використання фосфорних боєприпасів у районах щільної житлової забудови заборонене міжнародним гуманітарним правом.