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Головне за середу, 3 червня: 215 боєзіткнень, удар по Краматорську, атаки на Дніпропетровщину

Бойові дії на Донеччині, 215 бойових зіткнення, ворожі обстріли, зустріч Північноатлантичної ради НАТО. Яким запам’ятається 1561-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 3 червня: 215 боєзіткнень, удар по Краматорську, атаки на Дніпропетровщину

Унаслідок ударів росіян по Краматорську Донецької області 4 людини загинули і 1 поранена, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За оновленою інформацією, кількість поранених зросла до 4. "Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів. Росіяни знову поцілили у житлову забудову. На місці працюють всі відповідальні служби, відбувається пошуково-рятувальна операція", – ідеться у повідомленні.

Інформація про кількість жертв уточнюється.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 червня на фронті від початку доби відбулося 215 бойових зіткнень.

На Покровському та Гуляйпільському напрямках росіяни атакували найбільше - по 27 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 червня – в новині.

Упродовж дня, 3 червня, російські окупанти понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою.

Дванадцять людей поранені.

Більше інформації – в новині.

Російські війська вкотре застосували заборонені фосфорні боєприпаси по Костянтинівці Донецької області.

Факт використання такої зброї зафіксували аеророзвідники бригади "Хижак".

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Білий фосфор, який використовується в таких боєприпасах, спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для цивільного населення.

Увечері 3 червня окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині.

Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед них 14-річна дитина.

Пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

Нині в Україні відбувається зустріч Північноатлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови Військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу, повідомив президент Володимир Зеленський.

Візит розпочали з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих воїнів. Зеленський зазначив, що цінує цей знак поваги представників НАТО до воїнів, які захищали Україну і всю Європу від ворожого зла.

Північноатлантична рада – найвищий політичний орган, що ухвалює рішення в НАТО. Займається наглядом за політичним і військовим процесом, пов’язаним з питаннями безпеки, що впливають на Альянс загалом.

Україні необхідно одразу оплачувати системи ППО “Patriot” і ракети до них, щоб отримати їх поза чергою. В іншому випадку за чергою ми отримаємо відповідні засоби в 2030-му році, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент LB.ua.

«У 2025 році ми домовилися з США про купівлю систем “Patriot” і ракет. Черга на це – роки. Ми працюємо з партнерами, щоб просунутися в черзі, бо інакше ми отримаємо ці системи в 2030 році. Щоб ми могли піднятися в черзі, ми повинні одразу оплатити їх, інакше не просунемося. Гроші на це потрібно знайти в будь-якому разі», – сказав Зеленський.

Генсек НАТО зі свого боку наголосив, що нестача ракет до систем ППО повʼязана з обсягами вироблення ракет, але їх постачають попри війну в Ірані.

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