Росіяни вдарили балістикою по Харкову

В ніч на 4 червня росіяни атакували Харків балістичною ракетою. Влучання зафіксовано у Слобідському районі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов .
За уточненою інформацією від ОВА, внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Екстрені служби працюють на місці влучання.
- Вранці середи росіяни в декілька хвиль атакували Харків і вдарили по Рокитному. Спершу вони обстріляли Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Постраждали шестеро людей.