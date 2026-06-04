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Росіяни вдарили балістикою по Харкову

Обійшлося без постраждалих.

Росіяни вдарили балістикою по Харкову
Ілюстративне фото
Фото: janes.com/defence-news

В ніч на 4 червня росіяни атакували Харків балістичною ракетою. Влучання  зафіксовано у Слобідському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов .

За уточненою інформацією від ОВА, внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості. 

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. 

Екстрені служби працюють на місці влучання.

  • Вранці середи росіяни в декілька хвиль атакували Харків і вдарили по Рокитному. Спершу вони обстріляли Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Постраждали шестеро людей.
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