Росіяни вдарили балістикою по Харкову

Обійшлося без постраждалих.

В ніч на 4 червня росіяни атакували Харків балістичною ракетою. Влучання зафіксовано у Слобідському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов .

За уточненою інформацією від ОВА, внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Екстрені служби працюють на місці влучання.