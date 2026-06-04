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РФ вночі запустила балістичну ракету та майже 300 дронів. ППО знешкодила 264 БпЛА

Зафіксували влучання балістики і 24 безпілотників.

РФ вночі запустила балістичну ракету та майже 300 дронів. ППО знешкодила 264 БпЛА
ППО знешкодила 28 російських ударних безпілотників
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 4 червня російська армія запустила по території України балістичну ракету і 293 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 264 дрони.

Як розповіли у Повітряних силах, противник атакував Іскандером-М із Воронезької обл та 293 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда на ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00, ППО збила та подавила 264 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксували влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 12 місцях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 4 червня атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. 

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