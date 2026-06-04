Росіяни били по Запорізькій області понад 900 разів і вбили там людину

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Добропіллю, Рибному, Воздвижівці.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, чоловіка вбив російський дрон у Запоріжжі.

Упродовж доби російська армія вбила у Запорізькій області людину та поранила чотирьох.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies