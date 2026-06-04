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Росіяни били по Запорізькій області понад 900 разів і вбили там людину

Четверо людей поранені.

Росіяни били по Запорізькій області понад 900 разів і вбили там людину
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія вбила у Запорізькій області людину та поранила чотирьох.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, чоловіка вбив російський дрон у Запоріжжі.  

Упродовж доби окупанти завдали 924 удари по 52 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 27 авіаударів по Балабиному, Малокатеринівці, Зарічному, Підгірному, Одарівці, Новосолоному, Веселянці, Юліївці, Барвинівці, Світлій Долині, Данилівці, Любицькому, Новому Запоріжжю, Новому  Полю, Лук’янівському, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Гуляйпільському, Рівному, Єгорівці, Долинці,  Верхній Терсі, Гіркому.

660 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Ясну Поляну, Біленьке, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новопавлівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Преображенку, Рибне, Варварівку.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Добропіллю, Рибному, Воздвижівці. 

232 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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