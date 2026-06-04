Оборонці зупинили 47 штурмів ворога на Покровському напрямку фронту

Розпочалася 1562-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень, найбільше боїв пройшло на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 - з реактивних систем залпового вогню.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Линове, Бачівськ та Слобода Сумської області.За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об’єкт.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев'ятнадцять спроб окупантів просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник чотирнадцять разів намагався просуватись в районах Вороного, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля,

Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Степового, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.