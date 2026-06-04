Росіяни вчора вбили трьох мешканців Харківщини

На Харківщині унаслідок обстрілів троє людей загинули. Постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки 66, 53, 18, 68, 49 років і жінки 58, 75, 48 років.

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У с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки 29 і 65 років, постраждали чоловіки 68, 43, 21, 40 років, 17-річний хлопець і жінки 50, 65, 49, 62 років.

У с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка, а у Чугуєві постраждали 43-річний чоловік, 70-річна жінка і 14-річна дівчинка.

Ворог атакував ракетою та БпЛА Холодногріський, Основ’янський і Слобідський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

3 ракети;

1 КАБ;

17 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

71 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру, магазин, 4 автомобілі, 6 приватні будинки, гараж, електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Сніги), складське приміщення, трактор, автомобіль (с. Заброди), приватний будинок (с. Вінницькі Івани), автомобіль (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Приколотне, с. Жуків Яр);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);

у Харківському районі пошкоджено 4 будівлі ферми, 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (с. Рокитне), цивільне підприємство (м. Мерефа), дорожнє покриття (с. Безруки); приватний будинок (сел. Слатине), 3 складські будівлі, 10 вантажних і 11 легкових автомобілів (с. Березівське);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Варварівка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Білий Колодязь), 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 287 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 37 817 людей.