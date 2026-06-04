Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули щонайменше 707 дітей

Ще понад 2540 дітей отримали поранення. 

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули щонайменше 707 дітей
Дитина на місці російської атаки на Дніпропетровщині, ілюстраативне фото
Фото: ДСНС

Щонайменше 707 дітей загинули, і понад 2548 поранені унаслідок російської агресії в Україні. Це – дані станом на 4 червня. 

Їх наводить державний портал «Діти війни».

Однак там зауважують, що через активні бойові дії та тимчасову окупацію територій України точний підрахунок на місцях неможливий.

Зниклими вважають 2317 дітей, за даними Національної поліції України, а депортованих - 20570, за даними Bring Kids Back UA.

4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies