Унаслідок агресії РФ в Україні загинули щонайменше 707 дітей

Дитина на місці російської атаки на Дніпропетровщині, ілюстраативне фото

Щонайменше 707 дітей загинули, і понад 2548 поранені унаслідок російської агресії в Україні. Це – дані станом на 4 червня.

Їх наводить державний портал «Діти війни».

Однак там зауважують, що через активні бойові дії та тимчасову окупацію територій України точний підрахунок на місцях неможливий.

Зниклими вважають 2317 дітей, за даними Національної поліції України, а депортованих - 20570, за даними Bring Kids Back UA.

4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.