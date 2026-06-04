У Херсоні виявили чергові ворожі міни

У Херсоні міни виявили на проспекті Незалежності в районі перехрестя з провулком Комбайновим. Про це 4 червня повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

Територія мінування може бути значно більшою. Він закликав обмежити пересування районом.

"Надійшла інформація про чергове мінування ворогом території Херсона. Протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») виявлено на проспекті Незалежності (Ушакова) в районі перехрестя з провулком Комбайновим", – сказав він.

Росія проводить дистанційне мінування Херсона й щоденно атакує це місто з повітря. Учора ворог обстріляв багатоповерхівки. Є загиблі й поранені.