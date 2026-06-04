Майже 1,7 кг особливо небезпечної психотропної речовини PVP намагалися ввезти в Україну під виглядом автомобільної хімії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, водій прямував з Румунії в Україну через пункт пропуску «Порубне – Сірет». Під час митного контролю він заявив, що не перевозить товарів чи речовин, які підлягають обов’язковому декларуванню або мають обмеження на переміщення через державний кордон.

Насправді у вантажівці були приховані ємності з психотропом. Частину речовини помістили у пляшку з-під моторного мастила, іншу - у ємності з-під концентрату охолоджувальної рідини. Усе сховали в ящику для інструментів.

Під час поглибленого огляду митники виявили рідини невідомого походження. Експрес-аналіз показав наявність синтетичних катіонів, а подальша експертиза підтвердила, що у пляшках містився PVP - особливо небезпечна психотропна речовина.

Водію повідомлено про підозру у контрабанді психотропних речовин в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.