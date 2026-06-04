Кожному призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд визнав винними п’ятьох учасників організованої групи у незаконному збуті метадону. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у лютому 2025 року 42-річний мешканець Харкова організував канал постачання метадону з Миколаївської області на Донеччину. До протиправної діяльності він залучив подружжя та їхнього знайомого з міста Барвінкове, а також жителя Краматорського району.

Подружжя фасувало наркотик на дози та передавало його двом спільникам для подальшого збуту через закладки у Слов’янську та Олександрівській громаді. У схованках розміщували від 5 до 20 згортків, вартість однієї дози становила 1 200 грн.

Щомісяця учасники групи збували метадон на суму від 500 тис. до 1 млн грн.

У вересні 2025 року правоохоронці припинили діяльність організованої групи.