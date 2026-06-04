До лікарів звернулися дві мешканки Херсонщини, постраждалі від російських обстрілів

До лікарів звернулися дві мешканки Херсонської області, які постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
У тяжкому стані до лікарні доставлено 55-річну жительку Комишан, яка потрапила під ворожий обстріл близько 11:20.
Вона дістала мінно-вибухову травму. Наразі лікарі проводять дообстеження постраждалої та надають необхідну медичну допомогу.
Також до медиків по допомогу звернулась 57-річна херсонка, яка потрапила під ворожий обстріл учора зранку в Дніпровському районі.
Жінка дістала мінно-вибухову травму, забої обличчя, лівого плеча, стегна. Стан потерпілої оцінюється як легкий. Лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж доби російські війська атакували понад 50 населених пунктів Херсонщини і вбили там шістьох людей. Поранених – 26, зокрема дитина.