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До лікарів звернулися дві мешканки Херсонщини, постраждалі від російських обстрілів

55-річну жительку Комишан госпіталізували.

До лікарів звернулися дві мешканки Херсонщини, постраждалі від російських обстрілів
Комишани Херсонська область
Фото: Вікіпедія

До лікарів звернулися дві мешканки Херсонської області, які постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У тяжкому стані до лікарні доставлено 55-річну жительку Комишан, яка потрапила під ворожий обстріл близько 11:20. 

Вона дістала мінно-вибухову травму. Наразі лікарі проводять дообстеження постраждалої та надають необхідну медичну допомогу.

Також до медиків по допомогу звернулась 57-річна херсонка, яка потрапила під ворожий обстріл учора зранку в Дніпровському районі.

Жінка дістала мінно-вибухову травму, забої обличчя, лівого плеча, стегна. Стан потерпілої оцінюється як легкий. Лікуватиметься амбулаторно.

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