Також пошкоджено дві технічних естакади.

3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область).

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Крім того, уражено склад боєприпасів у районі Грінталя (Донецька область) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).

Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.

За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мичуринский завод “Прогресс” у Тамбовській області РФ.