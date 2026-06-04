Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Знищено 1 резервуар і пошкоджено 6: Генштаб уточнив результати ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі

Також пошкоджено дві технічних естакади.

Знищено 1 резервуар і пошкоджено 6: Генштаб уточнив результати ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі
Супутниковий знімок нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі
Фото: Exilenova+

3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Зокрема, уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область).

Реклама

Крім того, уражено склад боєприпасів у районі Грінталя (Донецька область) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).

Серед іншого уражено територію філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.

За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мичуринский завод “Прогресс” у Тамбовській області РФ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies