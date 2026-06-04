Генштаб ЗСУ: Кількість атак росіян на фронті зросла вже до 95

Найбільше ворог тисне на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Станом на 16:00 4 червня на фронті зафіксували вже 95 атак росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Лісне, Нова Гута, Сопич, Бачівськ, Кореньок, Яструбщина, Семенівка, Рижівка, Будки, Нескучне, Волфине; на Чернігівщині – Медведівка, Галаганівка.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.

На Лиманському українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському Сили оборони успішно зупинили вісім спроб росіян йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському наші захисники відбивали 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Горіхове та у бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському ворог чотири рази намагався просунутися у районі Січневого. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали 23 ворожі атаки у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.