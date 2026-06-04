Росіяни вдарили дроном по «швидкій» у Херсоні

Також поранений лікар від ворожої атаки, яка сталася вночі 3 червня.

Росіяни атакували з БпЛА карету “швидкої” у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Через дроновий удар поранення отримали троє осіб — дві медикині і водій. У них мінно-вибухові травми і контузії.

Також меддопомога знадобилась лікарю, який постраждав вночі 3 червня після російської дронової атаки на один із медзакладів у Дніпровському районі Херсона.

«59-річний фахівець дістав мінно-вибухову травму та отруєння продуктами горіння. Він лікуватиметься амбулаторно», - уточнили в ОВА.