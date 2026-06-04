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​Шмигаль: На розвиток розподіленої газової генерації виділять майже 939 млн грн

Газопоршневу генерацію встановлять у двох областях.

​Шмигаль: На розвиток розподіленої газової генерації виділять майже 939 млн грн
Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

Майже 939 млн грн спрямують на розвиток розподіленої газової генерації в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Кошти будуть спрямовані з Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до рамкової угоди між нашими державами. За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку», - озвучив подброиці Шмигаль.

Ідеться про встановлення. газопоршневої електрогенерації в двох областях:

  • до 40 МВт на Івано-Франківщині
  • до 20 МВт на Львівщині.
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