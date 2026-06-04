SpaceX розкрила ціну однієї акції перед виходом на біржу

Американська компанія SpaceX за понад тиждень до початку торгівлі своїми акціями оголосила, що вартість цінного паперу становитиме 135 доларів, що означає загальну капіталізацію у розмірі 1,75 трильйона.

Як пише BBC, дивує не лише настільки ранній термін оприлюднення фінансових показників - а зазвичай компанії роблять це за день до розміщення акцій - але й сама сума. Раніше вважалося, що бізнес Ілона Маска з будівництва та запуску космічних апаратів вартий 1,2 трильйона доларів.

SpaceX розраховує зібрати з продажу акцій 75 мільярдів в американській валюті. Якщо цінні папери справді купуватимуть за 135 доларів, то компанія миттєво стане однією з найдорожчих у світі, а Ілон Маск, який утримує 80% акцій, може перетворитися на першого в історії людства доларового трильйонера.