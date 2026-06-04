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SpaceX розкрила ціну однієї акції перед виходом на біржу

Компанія вирішила оголосити капіталізацію незвично рано.

SpaceX розкрила ціну однієї акції перед виходом на біржу
Запуск зонду на борту ракети SpaceX з мису Канаверал
Фото: EPA/UPG

Американська компанія SpaceX за понад тиждень до початку торгівлі своїми акціями оголосила, що вартість цінного паперу становитиме 135 доларів, що означає загальну капіталізацію у розмірі 1,75 трильйона.

Як пише BBC, дивує не лише настільки ранній термін оприлюднення фінансових показників - а зазвичай компанії роблять це за день до розміщення акцій - але й сама сума. Раніше вважалося, що бізнес Ілона Маска з будівництва та запуску космічних апаратів вартий 1,2 трильйона доларів.

SpaceX розраховує зібрати з продажу акцій 75 мільярдів в американській валюті. Якщо цінні папери справді купуватимуть за 135 доларів, то компанія миттєво стане однією з найдорожчих у світі, а Ілон Маск, який утримує 80% акцій, може перетворитися на першого в історії людства доларового трильйонера.

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