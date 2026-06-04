У Рівному до 15 років тюрми засудили "коменданта" окупованого Антрацита

Спочатку зловмисник був на посадах заступника командира та керівника штабу окупантів.

Рівненський міський суд визнав винним уродженця Луганщини в участі у терористичній організації – бойовик отримав 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією.

Про це повідомила Рівненська облпрокуратура.

Слідство встановило, що після того, як Росія окупувала території Донецької та Луганської областей, чоловік приєднався до лав незаконного збройного формування — так званої «казачої національної гвардії всевеликого війська донського».

У складі цього утворення він спочатку обіймав посади заступника командира та керівника штабу. На цих посадах зловмисник координував дії особового складу та безпосередньо керував підпорядкованими йому силами під час бойових зіткнень із військовослужбовцями ЗСУ. Згодом його призначили на посаду коменданта тимчасово окупованого міста Антрацит, що на Луганщині.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на непідконтрольній Україні території, розгляд справи відбувався за спеціальною заочною процедурою.