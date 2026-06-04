Буде розслідування і щодо керівництва обласного ТЦК, яке не відреагувало на порушення прав людей.

Під час перевірки Ужгородського РТЦК та СП виявили грубі порушення прав людини — військовозобов'язаних незаконно утримували і прив'язували кайданками до драбини.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Матеріали моніторингу передали правоохоронцям, і наразі вже є перші офіційні процесуальні рішення.

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4 червня отримали підозри ключові фігуранти справи:

т.в.о. керівника Ужгородського РТЦК та СП;

очільник групи військового обліку (їм інкримінують незаконне позбавлення волі людей і перевищення своїх службових повноважень);

інструктор цієї ж установи (підозрюють у катуванні військовозобов’язаного).

Підозрюваних затримали, наразі вирішується, який запобіжний захід їм обере суд. Слідство підтвердило факти застосування до громадян фізичного насильства та їх протиправного утримання.

За ініціативи Лубінця та його представника Андрія Крючкова розпочали ширшу перевірку, яка торкнеться вищого керівництва. Зокрема, вивчатимуть дії посадовців Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли володіти інформацією про знущання, але ніяк не відреагували.

Окреме розслідування ініціювали щодо представників комісії оперативного командування «Захід». Під час проведення свого службового розслідування вони чомусь не внесли у звіти очевидні факти правопорушень в Ужгороді.

Офіс Генпрокурора повідомив, що за даними слідства, упродовж лютого–квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору - строк утримання становив від 1 до 48 діб.