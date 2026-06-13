Командувач Бундесверу: Росія може розмістити ядерну зброю у космосі

Берлін не виключає, що Росія може розмістити ядурну зброю на орбіті.

Росія може розробляти технології для розміщення ядерної боєголовки на орбіті, що потенційно становитиме серйозну загрозу для супутникових систем і глобальної інфраструктури.

Про це заявив командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Майкл Траут, пише Politico.

В інтерв’ю на авіакосмічному салоні ILA Berlin Траут зазначив, що на найвищому рівні ескалації не можна виключати розробку Росією технологій для розміщення ядерного вибухового пристрою в космосі.

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"На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті", – сказав він. На уточнення журналістів, чи вважає це реалістичним сценарієм, генерал відповів: "Я не можу цього виключити".

За його словами, ядерний вибух у космосі не був би схожий на традиційний удар по Землі, однак його наслідки могли б бути критичними для сучасних держав, які залежать від супутникових технологій у сфері зв’язку, навігації, банківських операцій, транспорту та військового управління.

Траут нагадав про американське випробування Starfish Prime 1962 року, зазначивши, що у разі подібного сценарію сьогодні до третини супутників на низькій навколоземній орбіті можуть вийти з ладу протягом тижнів і місяців.

Він також попередив про ризик каскадних зіткнень уламків у космосі, що може призвести до так званого ефекту Кесслера, коли окремі орбітальні висоти стануть непридатними для використання на десятиліття.

Окремо генерал наголосив, що загрози в космосі суттєво зросли останніми роками. За його словами, фіксуються випадки глушіння GPS, лазерного впливу та інших форм втручання в роботу супутникових систем.

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"Найкращий приклад – GPS-глушіння в регіоні Балтійського моря", – зазначив він, додавши, що такі дії вже впливають на цивільну авіацію та морську навігацію.

На тлі зростання загроз Німеччина розширює свою космічну оборонну стратегію. У новій концепції безпеки космос розглядається як ключовий елемент оборонної політики, що передбачає не лише захист власних супутників, а й обмеження можливостей противника використовувати космічну інфраструктуру.

Траут підкреслив, що майбутня стратегія Бундесверу передбачатиме як оборонні, так і "некінетичні" засоби впливу – зокрема глушники, лазерні системи, інспекційні супутники та інші технології.