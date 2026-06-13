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Швеція перехопила російські Су-24 та Су-34 над Балтикою

Російські бомбардувальники не порушили повітряний простір країни.

Швеція перехопила російські Су-24 та Су-34 над Балтикою
Винищувач JAS-39 Gripen
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Швеції двічі за день перехоплювали російські бойові літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє Nordic Defence sector із посиланням на офіційну заяву ЗС Швеції.

За даними шведського командування, інциденти сталися у суботу, 13 червня у північній та південній частині Балтійського моря.

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Для ідентифікації та перехоплення цілей у повітря були підняті дві пари шведських винищувачів JAS 39 Gripen. 

Російські бойові літаки були ідентифіковані як фронтові бомбардувальники Су-24 та багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Порушення державного повітряного простору Швеції не зафіксовано. Для забезпечення безпеки у спільному просторі в небо також підіймалися літаки інших країн-союзниць по НАТО.

Начальниця Об’єднаного оперативного командування Збройних сил Швеції віцеадмірал Ева Скоог Хаслум назвала дії РФ системною загрозою.

"Поведінка Росії є серйозною і являє собою повторювану модель, яка загрожує як нашій територіальній цілісності, так і безпеці. Шведські та союзні бойові літаки діяли швидко, рішуче та чітко, перехопивши російські літаки та забезпечивши безпеку території Швеції та Альянсу", – підкреслила військова.

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