Reuters: ОАЕ планують виділити Ірану мільярди доларів, щоб припинити атаки по своїй території

Йдеться про суму від 10 до 20 мільярдів доларів.

Об'єднані Арабські Емірати погодилися передати Ірану мільярди доларів, щоб припинити атаки по своїй території.

Про це повідомили Reuters чотири джерела.

За словами співрозмовників агентства, домовленість є частиною дипломатичного процесу, пов'язаного з переговорами між Тегераном і Вашингтоном щодо завершення війни. Ці переговори також можуть передбачати розмороження десятків мільярдів доларів іранських нафтових доходів, які перебувають під санкціями США в іноземних банках.

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Два регіональні джерела повідомили, що ОАЕ погодилися виділити Ірану 10 мільярдів доларів, з яких понад 3 мільярди доларів уже передано. Водночас ще два джерела оцінюють загальну суму домовленості у 20 мільярдів доларів. Одне з джерел стверджує, що перший транш у розмірі 3 млрд доларів уже було виплачено.

Однак поки невідомо, чи йдеться про кошти самих ОАЕ, чи про раніше заморожені іранські активи, які зберігалися в еміратських банках.

Міністерство закордонних справ ОАЕ наразі категорично спростувало інформацію про будь-які перекази коштів Ірану.

За словами джерел Reuters, домовленість між ОАЕ та Іраном означає суттєвий поворот у відносинах двох країн.

Під час війни іранські удари по території Еміратів завдали шкоди туристичному сектору Дубая, змусили частину іноземців залишити країну та поставили під загрозу репутацію ОАЕ як безпечного міжнародного бізнес-центру.

Одне з джерел зазначило, що схема дозволяє всім отримати вигоду:

Іран може заявити, що отримав компенсацію за збитки від війни;

США можуть стверджувати, що не платили Тегерану;

ОАЕ отримують гарантії безпеки та захист своєї ролі як головного торговельно-фінансового центру регіону.

За словами іншого джерела, в обмін на фінансову допомогу Іран погодився припинити ракетні та безпілотні атаки на ОАЕ. Також сторони домовляються про відновлення двосторонніх відносин, включно з економічною співпрацею та обміном розвідувальною інформацією.

Джерело додало, що Іран звертався щонайменше до двох інших арабських держав Перської затоки з пропозицією укласти подібні угоди.

За даними агенції, переговори почалися кілька тижнів тому, але значно активізувалися після того, як минулого тижня представники Корпусу вартових ісламської революції відвідали Абу-Дабі та провели зустріч із радником з національної безпеки ОАЕ шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном. Після цього еміратські посадовці здійснили візит до Тегерана для обговорення деталей механізму реалізації домовленості.