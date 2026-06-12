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Держсекретар США привітав росіян із Днем Росії

«Ми зберігаємо надію на те, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу», - написав Рубіо.

Держсекретар США привітав росіян із Днем Росії
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

12 червня держсекретар США Марко Рубіо оприлюднив вітання для росіян із Днем Росії.

Вітання з’явилося на сайті Держдепу.

«Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані просуванню мирного рішення російсько-української війни. Ми зберігаємо надію на те, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та конструктивніших відносин між нашими двома країнами», - ідеться у тексті вітання.

  • Рубіо вітав росіян і торік. Тоді він теж бажав громадянам країни-агресорки взаємовигідних відносин зі США.
  • Попередник Рубіо на посаді держсекретаря Ентоні Блінкен у своїй заяві в день Росії у 2024-му році не вітав її громадян, а побажав їм жити в мирі з сусідами. Також він згадав про те, що росіяни живуть у страху репресій.
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