12 червня держсекретар США Марко Рубіо оприлюднив вітання для росіян із Днем Росії.
Вітання з’явилося на сайті Держдепу.
«Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані просуванню мирного рішення російсько-української війни. Ми зберігаємо надію на те, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та конструктивніших відносин між нашими двома країнами», - ідеться у тексті вітання.
- Рубіо вітав росіян і торік. Тоді він теж бажав громадянам країни-агресорки взаємовигідних відносин зі США.
- Попередник Рубіо на посаді держсекретаря Ентоні Блінкен у своїй заяві в день Росії у 2024-му році не вітав її громадян, а побажав їм жити в мирі з сусідами. Також він згадав про те, що росіяни живуть у страху репресій.
- До речі, цьогоріч у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня Росії.